Rhein-Berg Wirtschaftsjunioren wählen Vorstand für 2024

So darf Laffin mit ihrem Team – bestehend aus Jan Beine (kaufmännischer Geschäftsführer der Fixatorenbau Bertuch & Co. GmbH in Leverkusen), Alexandra Clasen (Executive Assistant der Clasen Recycling & Weiterverarbeitung GmbH & Co. KG in Leverkusen) sowie Thomas Fritsche (Leiter der Filiale der Kreissparkasse Köln in Bergisch Gladbach-Refrath) in ein weiteres Amtsjahr starten. Laffins Vorgänger Tobias Heine (Geschäftsführer der artista GmbH, Leverkusen) steht dem Vorstand weiterhin beratend zur Seite.