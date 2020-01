Sternsingeraktion in Wermelskirchen : „Wir kommen aus dem Morgenland“

Info

Aktion Mehr als 40 Sternsinger zwischen fünf und 15 Jahren waren in St. Michael unterwegs – nachdem sie am Samstag im Kölner Dom ausgesendet worden waren. Der Erlös in ihren Sammeldosen wird an das Kindermissionswerk als Initiator der Sternsingeraktion weitergegeben – in diesem Jahr vor allem für Kinder in Flüchtlingslagern im Libanon.

Anmeldung In Wermelskirchen findet die Sternsingeraktion jedes Jahr an einem ausgewählten Tag statt – es werden Häuser und Wohnungen besucht, deren Bewohner sich bei der Kirchengemeinde angemeldet haben. Außerdem sind die Kinder in Pflegeeinrichtungen zu Gast.