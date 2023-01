Wir in Wermelskirchen (WiW) Drei Hauptpreise der Zählschein-Aktion warten noch auf die Gewinner

Noch keinen Gewinner gefunden hat das E-Bike im Wert von 2500 Euro. Damit ist der wertvollste Hauptpreis der vorweihnachtlichen Zählschein-Aktion vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) noch vakant. Gleiches gilt für den Energie-Gutschein über 1000 Euro und den Baustoff-Einkaufsgutschein über 1000 Euro. Das bestätigt die WiW-Geschäftsführerin Jasmin Riemann auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Marketingverein kündigt an, dass die Übergabe der Hauptpreise an die Inhaber der gezogenen Losnummern am kommenden Samstag, 14. Januar, um 11 Uhr in den Räumen der Hauptstelle der Stadtsparkasse Wermelskirchen stattfindet.