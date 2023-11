Stadtmarketing in Wermelskirchen Das sind die Termine für den „hungrige Dellmann“ in 2024

Gespickt mit Anekdötchen und Geschichtchen macht der „hungrige Dellmann“ auch 2024 wieder Appetit auf Wermelskirchens Vielfalt und seine Historie. Neben dem Probieren von leckerem Essen werden die Teilnehmer einiges über das Leben und Schaffen der „Dellmänner“ erfahren. Die Stadtführerin serviert Anekdoten, kredenzt Informationen über die Architektur, die Historie, über Unterhaltungsangebote, Geschäfte, Dienstleister und Restaurants. „Die Touren variieren in Themen, Gastgebern und auch in den Kostproben“, erklärt die Wermelskirchenerin, die immer neue Ideen in die Touren einbaut.