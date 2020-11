Beratung auch in Radevormwald : Reden in der Krise hilft – auf allen Kanälen

Ludger Sändker leitet die Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth, die auch in Radevormwald eine Außenstelle betreibt. Foto: Herbstmühle

Radevormwald/Wipperfürth Die Anfragen für eine Beratung in der Herbstmühle nehmen immer weiter zu. Die Einrichtung ist seit mehr als 40 Jahren Anlaufpunkt für Menschen mit Anliegen unterschiedlichster Art und betreibt auch in Radevormwald eine Nebenstelle.

Die Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth weist jetzt in der Corona-Krise nochmals eindringlich auf ihr Angebot hin. „Denn der erneute Lockdown führt im Augenblick nicht dazu, dass die Fragezeichen für die Menschen kleiner werden. Die Anfragen zur Beratung sind seit Ende der Sommerferien wieder in die Höhe geschnellt und erreichen vor-coronales Niveau“, berichtet Leiter Ludger Sändker.

Gespräche Beratungsgespräche können per Telefon, als Video-Chat, über die Online-Beratung oder auch persönlich erfolgen. Das erste Gespräch wird in der Regel telefonisch geführt. Die Beraterin oder der Berater erläutern dabei die genauen Vorgehensweisen bei einem Besuch in der Beratungsstelle sowie die technischen Beratungsmöglichkeiten.

Familienberatung in Meerbusch : Beratung für Eltern ab sofort auch am Telefon

Selbstverständlich sind auch junge Menschen und Kinder mit ihren Sorgen und Nöten eingeladen, sich zu melden und finden im Team der Berater die Möglichkeit eines vertrauensvollen Kontakts und der Ausarbeitung individueller Lösungen für die eigenen Herausforderungen des Lebensalltags. Durch die veränderte Situation wurde auch das Angebot der Psychologischen Beratungsstelle angepasst und neue Strukturen geschaffen. So wurde die Beratung vor Ort in Corona-Zeiten und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen durch eine Telefon- und Videooption ergänzt. Die technische Ausstattung der Beratungsstelle wurde aufgerüstet und eine datenschutzkonforme Grundlage für eine Videoberatung analog zur ärztlichen Videosprechstunde eingerichtet.

Dieses inklusiv angelegte Angebot wurde und wird von den ratsuchenden Menschen gerne angenommen. Ein Leitgedanke der Beratungsstelle ist die zeitgemäße Teilhabe aller Menschen an Beratung – unabhängig von Alter und Herkunft oder mit Handicap – so dass alle Personen mit ihren individuellen Fragen und Anliegen wahrgenommen werden und Unterstützung finden können.

Die Baby-Begrüßungsdienste der Familienhebammen und Kinderkrankenschwestern werden weiter durchgeführt. Die Cafés BiB in Wipperfürth und Lindlar sind zunächst bis zum Jahresende geschlossen. Beratungsgespräche in den Familienzentren sind vor Ort möglich, wenn die Zentren den Zutritt erlauben. Die Beratung im Sozialraum Schule ist wieder gestartet. Im September startete die „Drachenflieger-Kids”-Gruppe für Kinder im Alter von acht bis elf Jahren. Ein weiterer Gruppenbeginn erfolgt im Frühjahr 2021.

Beratungsgespräche können in der Hauptstelle in Wipperfürth, der Nebenstelle an der Gaulstraße, sowie in den Außenstellen in Lindlar und Radevormwald in Anspruch genommen werden. Es gilt Maskenpflicht.

www.beratung-in-wipperfuerth.de