Gastronomie in Dabringhausen Winterhütte am „Markt 57“ mit geselliger Schar eröffnet

Die 3,50 mal 2,50 Meter große Hütte, die die Karnevalsgruppe „Dawerkuser Allerlei“ zur Verfügung stellt, wird bereits zum dritten Mal in der Winterzeit am „Markt 57“ genutzt. Erstmals hat sie ihren Platz auf der Terrasse gefunden und wird um einen Pavillon ergänzt, der die Gäste vor Regen schützt. Die Hütte bleibt bis Februar stehen und ist mittwochs bis samstags je ab 17 Uhr sowie sonntags am Nachmittag (je nach Wetterlage) geöffnet.