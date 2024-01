Versicherungsexperte aus Wermelskirchen Wer ist für das Schneeräumen verantwortlich?

Eis, Schnee und gefährliche Glätte bestimmen seit Anfang dieser Woche nicht nur in Wermelskirchen das Straßenbild. Viele Bürger fragen sich jetzt, welche Versicherungen sind bei möglichen Schäden zuständig, wenn Gehwege vielerorts zur gefährlichen Rutschbahn für Passanten geworden sind. Die kommunalen Satzungen schreiben ihren Bürgern in der Regel vor, dass die Bürgersteige von Schnee und Eis frei zu räumen sind. Je nach Regelung ist das meistens von 7.00 oder 8.00 Uhr bis 20 Uhr am Abend der Fall.