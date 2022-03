Konzert in Wermelskirchen : „Winni and friends“ stellen CD „Rückblick“ vor

Wermelskirchen „Winni“ Boldt steht seit über 50 Jahren auf den Bühnen im Bergischen Land. Angefangen hat alles mit der ersten Band „Impression“, die Ende der 1960-er bis Anfang der 1970-er Jahre vorwiegend in Remscheid bei den sogenannten „Gammelparties“ der Tanzschule Wieber oder in Wermelskirchen gespielt hat.

(tei.-) 1992 organisierte er als Frontmann von KKK die erste bergische Oldie-Night in der Kattwinkelschen Fabrik, bei denen rund 1000 Besucher die bergischen Bands der 60-er und seine damalige Band KKK feierten. Jetzt tritt Winni Boldt am Samstag, 19. März, im Haus Eifgen auf.

2006 endete nach mehr als 25 Jahren die Zeit mit KKK. Doch schon zwei Jahre später kehrte Winni mit dem Projekt „Winni and friends“ zurück auf die Bühne. Keine feste Band mehr, sondern immer verschiedene „friends“ begleiten ihn bei seinen Auftritten. Nach überstandener Krebserkrankung hat er jetzt aus dieser Zeit in seinem kleinen Studio in Hückeswagen die CD „Rückblick“ eingespielt, die er jetzt im Eifgen vorstellt. Sie ist die erste von zwei geplanten CD´s, mit denen er die musikalische Reise durch die Jahrzehnte festhalten will.