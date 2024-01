Kabarett in Wermelskirchen Wilfried Schmickler singt von „Zeit der Irren und Idioten“

Er freute sich, so sagte er direkt zu Beginn, darüber, wieder „in meinem Lieblings-Kattwinkel in meinem Lieblings-Wermelskirchen“ zu sein. Das klang mehr nach Tradition denn nach Routine. Und doch, Schmickler machte seit Jahrzehnten das gleiche auf der Bühne – er legte sich mit allen, links, mitte, rechts, gleichermaßen an, und das in der bekannten und gewohnt abwechslungsreichen Mixtur aus Texten und Liedern zur Musik vom Band. Dieses Austeilen in alle Richtungen war es auch, das sein Politkabarett so gelungen werden ließ, denn wenn auch tendenziell links, war es doch ausgewogen. Die Mächtigen sitzen bekanntlich in der Ampel. Aber eben auch in den Oppositionen. Alle bekamen sie den kabarettistischen Schmickler-Spiegel vorgehalten – genau wie die ganz normalen gesellschaftlichen Irrläufer.