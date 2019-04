Erstmals Buß- und Verwarngeldkatalog in Wermelskirchen: Wildes Pinkeln wird teuer

Wermelskirchen Die Stadt Wermelskirchen hat erstmals einen eigenen Verwarn- und Bußgeldkatalog, der Richtwerte für sogenannte „Standardvergehen“ vorgibt. Die Tabelle orientiert sich an der entsprechenden Auflistung der Stadt Köln.

Die Höhe der Verwarn- und Bußgelder richtet sich in der Regel nach dem Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten und reicht von fünf bis 1000 Euro, teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach können Verwarngelder bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bis zu einer Höhe von 55 Euro, Bußgelder bis zu einer Höhe von 1000 Euro erhoben werden. „Die Gesetze geben nur einen Rahmen vor. Jeder Fall muss einzeln bewertet und das Verwarn- bzw. Bußgeld in der Höhe individuell festgelegt werden“, betont die Stadtverwaltung. Das Ordnungsamt hat eine Tabelle zusammengestellt, die Richtwerte als Orientierung für sogenannte „Standardvergehen“ aufführt: „Eine Berufung auf diese Richtwerte ist nicht möglich.“ So könne in Einzelfällen die Höhe eines Bußgeldes nach spezialgesetzlichen Vorschriften, wie beispielsweise nach dem nordrhein-westfälischen Landeshundegsetz, festgesetzt werden und bis zu 100.000 Euro betragen.