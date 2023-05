Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen „Wildes Holz“ ohne grobe Schnitzer

„Wildes Holz“ sind eben echte Vollprofis, sowohl musikalisch als auch von der Bühnenpräsenz her. Kein Wunder, dass das Trio schon seit Jahren zu den Stammgästen in der Katt zählt. Und vor allem auch mit jeder neuen Platte, jedem Programm überzeugt. Darunter sind neben den bekannten und beliebten „verholzten“ Coverversionen auch jazzige Eigenkompositionen wie „Ehrenfeld“, bei der Komponist Behr schmunzelnd anmerkt, dass er froh sei, das er das Stück nicht über „Porz“ oder „Kalk“ habe schreiben müssen. Das Publikum findet diese Ausflüge in die „echte“ E-Musik toll und spendet genauso kräftigen Applaus wie für „Love Of The Common People“, das durch Paul Young bekannt wurde, oder Queens „Don’t Stop Me Now“.