Windkraft in Wermelskirchen : „Wildbau“ soll verhindert werden

Wermelskirchen Die Stadtverwaltung muss Potentialflächen für Windkraftanlagen im Stadtgebiet ausweisen, um künftig den Bau von Windrädern steuern zu können.

In den vergangenen Jahr haben sich rund um Windkraft sowohl die Rechtsprechung als auch die Technik in Sachen Geräuschentwicklung und Effizienz rasant entwickelt. Deshalb wird die Stadtverwaltung prüfen, ob und in welchem Umfang Standorte für Windkraftanlagen auf dem Wermelskirchener Stadtgebiet unter den aktuellen Rahmenbedingungen in Frage kommen. Diesen Prüfauftrag erteilte der Ausschuss für Umwelt und Bau einstimmig und folgte damit einem entsprechenden Antrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP.