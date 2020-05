Viertklässler kehren in Schulen zurück : Wiedersehensfreude und mulmige Gefühle in der Schule

◀ Neustart an der Dhünntalschule: Klassenlehrerin Kathrin Borowski lernt mit ihren Viertklässlern unter Auflagen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Unter großem Organisationsaufwand fand am Donnerstag an den fünf Grundschulen wieder Unterricht statt. Für die Kinder ergab sich ein ganz neuer Schulalltag. Am Montag kommen dann die Erstklässler.

. Jakob ist noch ein bisschen vorsichtig als er den gekennzeichneten Weg zum Haupteingang der Waldschule nimmt. Zum ersten Mal nach sieben Wochen darf der Viertklässler wieder die Schule besuchen. Und statt tobender Mitschüler wird Jakob von signalfarbenen Hütchen empfangen. Aber dann sieht er seine Klassenlehrerin Sandra Kotthaus: „Wie schön, dass du da bist“, ruft sie ihm entgegen und stellt dann fest, dass der Junge wohl einen der ersten Friseurtermine ergattert hat. „Ne, hat mein Papa geschnitten“, sagt Jakob lachend und dann lässt er sich von seiner Klassenlehrerin noch mal die besondere Situation erklären.

Jedes Kind wird am Donnerstag mit dieser Aufmerksamkeit an der Waldschule empfangen: Zwei Gruppen kommen um 7.45 Uhr, zwei weitere eine Stunden später. Und jede Gruppe hat ihren eigenen Eingang. „Wir freuen uns, die Schüler wieder zu sehen“, sagt Schulleiterin Dagmar Strehlow-Toussaint. Der Organisationsaufwand sei allerdings groß gewesen: Die Plätze der Kinder sind in den Klassen genauso wie die Laufwege markiert worden, als erstes müssen die Kinder ihre Hände waschen, auf einem Plakat sollen sie zur Pause auswählen, wo sie sich aufhalten wollen, um sich nicht in die Quere zu kommen. Die Toiletten werden jeweils für eine Gruppe freigegeben. Insgesamt 45 Kinder kommen am Donnerstag. Die Unsicherheit weicht schnell der Wiedersehensfreude. „Die Online-Angebote laufen natürlich weiter“, sagt die Schulleiterin. Erst recht, wenn ab Montag das rollierende System beginnt, also jeden Tag ein anderer Jahrgang unterrichtet wird.

Auch an der Dhünntalschule erleben die Viertklässler am Donnerstag eine neue Art Schulalltag. „Ich bin heute Morgen gar nicht aus dem Bett gekommen“, erzählt Lena, „ich musste zwei Stunden früher aufstehen als in den letzten Wochen.“ Aber dann habe sie sich riesig gefreut, endlich ihre Freundinnen wiederzusehen – auf Abstand versteht sich. Auch in Dabringhausen löst das Lehrerkollegium die Abstandregeln mit bunten Hütchen. „Wir haben den Kindern gestern Briefe mit Fotos geschickt, um sie auf diese Situation vorzubereiten“, erklärt Schulleiterin Friederike Kelzenberg-Gerloff. Jedes Kind gehe mit diesem neuen Schulalltag unterschiedlich um. „Als ich heute morgen auf den Schulhof gekommen bin, fand ich das komisch und habe mich gefragt, wie das alles werden soll“, sagt Lara, „man muss jetzt viel mehr überlegen.“ Das betrifft die Einbahnstraßen, die durch Flatterband in der Schule entstanden sind und auch die Pausensituationen. Auch in Dabringhausen werden nun halbe Klassen unterrichtet. „Und wir müssen ständig unsere Hände waschen“, erzählt Lena.