Erste Hilfe in Wermelskirchen und Rhein-Berg Damit das Herz nicht still stehen bleibt

Täglich erleiden rund 200 Menschen in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Nur 20 von ihnen überleben – weil Erste-Hilfe fehlt oder zu spät kommt. Die App „Katretter“ ist ein System für freiwillige Ersthelfer. Geht in der Kreisleitstelle ein Notruf ein, der auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand hindeutet, wird neben dem Rettungsdienst – der sich sofort auf den Weg macht – auch die App aktiviert. Befindet sich ein registrierter Ersthelfer in unmittelbarer Nähe zu der betroffenen Person, erhält er ein akustisches Signal über die App auf dem Smartphone. Wenn die ersthelfende Person den Alarm annimmt, wird sie per Navigation an den Notfallort gelotst. Dort kann sie die lebenswichtigen Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit einer Herzdruckmassage überbrücken. Um eine Herzdruckmassage zu absolvieren, kniet sich der Ersthelfer seitlich neben die zu behandelnde Person (egal, ob rechts oder links). Dann setzt der Helfer einen Handballen auf die Mitte des Brustbeines, platziert die zweite Hand auf den Handrücken der ersten. Anschließend beugt sich der Ersthelfer senkrecht über die Brust der Person und drückt mit gestreckten Armen das Brustbein tief (fünf bis sechs Zenitmeter) und schnell (100 bis 120 mal pro Minute) in Richtung Wirbelsäule. „Die Herzdruckmassage muss durchgeführt werden, bis das Rettungsteam eintrifft“, erläutert die Deutsche Herzstiftung und erklärt: „Die Herzdruckmassage ist anstrengend und sollte nicht unterbrochen werden. Sind weitere Helfer vor Ort sollte sich also abgewechelt werden.“ Übrigens: Ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED), wie es ihn beispielsweise im Rathaus in Wermelskirchen gibt, kommt nur zur Anwendung, wenn mindestens zwei Helfer anwesend sind und jemand weiß, wo in unmittelbarer Umgebung ein AED zu finden ist. „Ein Helfer muss die Herzdruckmassage weiter durchführen, während der andere den AED holt und anbringt“, beschriebt die Deutsche Herzstiftung das Vorgehen: „Nachdem der AED eingeschaltet ist, müssen nur den Anweisungen des Sprachcomputers befolgt werden.“