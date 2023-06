Info-Vortrag in Wermelskirchen Wie sich Senioren gegen Betrugsmaschen wappnen können

Die Betrugsversuche am Telefon oder an der Haustür nehmen immer weiter zu. Deshalb hat die Stabsstelle „Demografischer Wandel“ und die Fachstelle „Älter werden“ der Stadt Wermelskirchen in Kooperation mit dem Seniorenbeirat das Thema „Sicher im Alter leben“ aufgegriffen, um die Reihe der Informationsveranstaltungen „Gewusst wie! Bestens informiert!“ in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinisch-Bergischer Kreis fortzusetzen.