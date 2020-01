In Wermelskirchen : Geschirrtücher werden beim Geschenketausch zu Verpackung

In Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Aktion im „Krämerladen“ fand regen Zuspruch. Dabei ging es den Teilnehmern weniger um den Austausch von Waren, als vielmehr um den persönlichen Austausch im Kreis Gleichgesinnter.

Nicht der Ver- oder Ankauf von Waren auf digitaler Ebene, sondern der persönliche Austausch im Kreis Gleichgesinnter und die Freude an der Freude anderer lockte die Besucher zum Geschenketausch in den „Krämerladen“ an der Kölner Straße. Hier fanden Bücher wie der bekannte Roman „Die Päpstin“, ein Wein-Paket, kunterbunte Socken und sogar ein Pizza-Stein für die Nutzung im heimischen Backofen einen neuen Besitzer. Erstmals hatte „Krämerladen“-Betreiber Jochen Schmees zu solch einer Aktion eingeladen – sein Ziel: „Dinge wegwerfen oder ungenutzt herumliegen lassen, macht keinen Sinn.“ Obendrein könne der Verkauf von nicht benötigen Geschenken auf Internet-Plattformen auch frustierend sein: Mal finde sich kein Käufer, der ein Teil zu schätzen wisse, mal wären der zeitliche Aufwand sowie der des Versendens verhältnismäßig hoch und auch nicht unbedingt klimaschonend.