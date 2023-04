Amtssprache in Wermelskirchen Stadt hält sich beim Gendern zurück

Das städtische Oberhaupt von Wermelskirchen verkörpert ein modernes Frauenbild: Marion Lück ist alleinerziehende Mutter, eine von nur ganz wenigen weiblichen Bürgermeistern in Deutschland und steht so für Gleichstellung in der Politik. Anders sieht es beim Kampf um gendergerechte Sprache aus: Während in Köln Oberbürgermeisterin Henriette Reker bereits 2021 Druck machte und Praxistipps „für eine geschlechterumfassende Sprache und wertschätzende Kommunikation bei der Stadt“ erteilte, zeigt sich Wermelskirchens Bürgermeisterin bei diesem Thema eher zurückhaltend. Und das nicht ohne Grund, wie die Pressesprecherin der Stadt Wermelskirchen, Kathrin Kellermann, deutlich macht: „Wir verzichten bewusst auf Sternchen oder Doppelpunkt oder Unterstrich, weil es der Beirat für Menschen mit Behinderung vor dem Hintergrund der möglichst leichten Verständlichkeit so empfohlen hat“, erläutert Kathrin Kellermann.