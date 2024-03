Schwimmen in Wermelskirchen Oster-Öffnungszeiten mit zwei „Tobe-Tagen“ im Hallenbad

„Tobe-Tage“ für Kinder bietet das Hallenbad am Quellenweg an den beiden Donnerstagen in den Osterschulferien, 28. März und 4. April, jeweils ab 10 Uhr an. „Natürlich ist dann die ‚Krake’ im Wasser und es sind viele tolle Spiele und Attraktionen geplant“, kündigt das Quellenbad-Team an.