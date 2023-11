Experte Mike Altwicker stellt Bücher vor Wermelskirchen hat Lust aufs Lesen

So voll wie wohl selten war der Mehrzweckraum in der Stadtbücherei anlässlich des Herbst-Besuchs Buchmarktkenners und Literatur-Entertainers Mike Altwicker am Dienstagabend. Der frisch mit dem ersten Platz für die beste Buchhandlung in Deutschland ausgezeichnete Oberberger aus Wiehl hatte sieben neue Bücher mit nach Wermelskirchen gebracht, um sie dem Publikum in gewohnt humorvoller Manier vorzustellen.