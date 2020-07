Sanierung nach zwei Jahren abgeschlossen : Wetterhahn schwebt wieder über der Stadt

Derzeit noch vor grauem Himmel, glänzt der frisch vergoldete Wetterhahn nun wieder. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Nach einer kompletten Sanierung und dem Bau einer neuen Tragkonstruktion ist die Spitze des Turms an der St. Michael-Kirche nahezu wieder vollständig. Jetzt muss noch das Dach wieder eingeschalt und verschiefert werden.

Wäre der Himmel nicht von Wolken grau verhangen, würde er wohl noch mehr glänzen: Der neu vergoldete Wetterhahn ist an seinem angestammten Platz auf dem Glockenturm an der Katholischen St. Michael-Kirche zurückgekehrt. Die Essener Firma Metallgestaltung Stratmann sanierte den goldglänzenden Hahn komplett – ebenso die geschmiedete Stange mit Kreuz, auf der er thront. Mit Hilfe eines Schwerlastkrans, dessen Arm es auf eine maximale Höhe von 60 Metern bringt, schwebte die komplett überholte Konstruktion auf die Turmspitze – erst mit einem Probelauf und dann mit einem abschließenden Manöver. Die Prozedur zog sich über einen gesamten Arbeitstag, damit alle beteiligen Gewerke am Ende ihr Okay geben konnten.

Komplett neu gebaut haben Michael Stratmann und sein Team die Konstruktion, die letztlich keiner mehr sieht: Aus rostfreiem Edelstahl fertigten sie eine kegelförmige Tragekonstruktion, die über die im Turmdach zur Spitze zulaufenden Dachsparren (Kaiserstiel) gestülpt und verschraubt wurde. „Dabei haben wir nicht nur die Höhe des bisherigen Kaiserstiels von etwa 1,20 Metern genutzt, sondern mit Edelstahlbändern eine Verlängerung um weitere knapp 1,50 Meter geschaffen“, erläuterte Martin Dickgreber von Stratmann. Damit sind Kreuz und Hahn jetzt deutlich fester auf der Turmspitze stabilisiert.

Info Sanierung kostet rund 51.000 Euro Kosten Die Sanierung von Wetterhahn und Kreuz sind Bestandteil von Sanierungsmaßnahmen rund um die St. Michael-Kirche. Allein für diesen Teil rechnen die Verantwortlichen mit Kosten von rund 51.000 Euro. Aufteilung Etwa ein Drittel davon kostet das Baugerüst, ein weiteres die Planung und Nebenarbeiten sowie ein Drittel entfallen auf die eigentliche Hahn- und Kreuz-Gestänge-Sanierung. Geldgeber Von den Gesamtkosten übernimmt die Untere Denkmalbehörde 25 Prozent, den Rest teilen sich die Kirchengemeinde und das Bistum Köln im Verhältnis 30 zu 70.

Der Grund für die Herabnahme des Gestänges und die damit einhergehende Sanierung in 2018 war eine deutliche Schieflage gewesen. Die Metall-Bauer von Stratmann konnten in Abstimmung mit dem Denkmalschutz eine maßgeschneiderte Lösung schaffen: Edelstahlträger und die eiserne Konstruktion aus Hahn sowie Kreuz sind miteinander verschraubt. Diese Verbindung wird von einer ebenfalls restaurierten Kupferkugel verdeckt, die schon vor der Maßnahme zur Konstruktion gehörte. Die Denkmalbehörde ermöglichte die Nutzung von Edelstahl, weil das Material von außen nicht sichtbar unter dem Dach verschwindet. „Künftige Generationen können so die jetzt neu beschichtete Kreuz-Hahn-Kombination von der Turmspitze abnehmen, ohne wie wir gleich einen Teil des Schieferdaches abdecken zu müssen“, ist Franz-Josef Sieg vom St. Michael-Kirchenvorstand von einer durchdachten Arbeit überzeugt.

Sein Mitstreiter Gerhard Höller hatte schon bei der Herabnahme betont: „Wir wollen das sicher und vernünftig machen – wenn schon, denn schon.“ Und eine erneute Herabnahme von Kreuz und Hahn in 40 oder 50 Jahren ist absehbar, wie Martin Dickgreber feststellt: „Das ist geschmiedetes Material. Also bedarf es der Pflege, damit es nicht der Korrosion zum Opfer fällt.“

Dachdeckermeister Andres Faust war beim Aufsetzen des Hahns dabei, seine Aufgabe wird das erneute Eindecken des Turmdaches mit Schiefer sein. „Wir versuchen, mit Farbmustern eine möglichst hohe Annäherung an das vorhandene Schiefer zu schaffen, damit es optisch keine harten Übergänge gibt.“ Zimmermann Michael Walczak fräste auf rund 50 Metern Höhe „Schienen“ in die Dachsparren, in die sich die Edelstahlbänder bei der Verschraubung bündig einfügten.