Straußenfarm in Wermelskirchen Die ersten Straußenbabys in Emminghausen sind geschlüpft

In der Babybox ist nach dem kleinen Ausflug in die Sonne inzwischen wieder etwas Ruhe eingekehrt. Hin und wieder kommen in diesen Tagen kleine Besuchergruppen vorbei, um den Nachwuchs auf der Straußenfarm kennenzulernen. Nach den ersten zehn Tagen ziehen die Strauße von der Babybox in die benachbarte Box um. „Jungtiere wachsen ein bis drei Zentimeter pro Tag“, erklärt Kerstin Schnabel. Die Tiere fordern also mit jedem Tag mehr Platz ein. Und die Babyboxen werden bald für den nächsten Schlupf gebraucht.