Wermelskirchens Bürgermeister Marion Lück „Wir Kommunen dürfen gucken, wo wir bleiben“

Marion Lück Ich bin immer noch fassungslos. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Auch wir haben zu wenig Personal, bekommen zusätzliche Aufgaben, kämpfen mit dem demographischen Wandel und vielen Krisen zeitgleich, haben nicht genügend Geld etc. Aus meiner Sicht sind die Probleme sogar noch viel schlimmer als beim Kreis. Und was soll dann die Lösung sein? Dass wir auch zehn Prozent mehr Stellen beantragen – also rund 55 in einem Jahr nur für Wermelskirchen? Wer soll das denn bezahlen?! Zum Vergleich: Wir haben in 2023 etwa 510 Stellen, davon 80 Stellen bei der Feuerwehr und 120 Stellen in Kita, der Kreis dann 977. In Wermelskirchen haben wir von 2021 bis 2023 insgesamt 31 Stellen dazu bekommen, darin enthalten sind zwölf Stellen nur für die Kita. Der Kreis würde in der gleichen Zeit 155 erhalten, wenn das jetzt so entschieden wird. Das entspricht einer Steigerung von etwa 19 Prozent in drei Jahren für den Kreis, während Wermelskirchen lediglich rund 6,5 Prozent in der gleichen Zeit dazubekommen hat.