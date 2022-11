Vereinsleben in Wermelskirchen WTV-Handballer aus fünf Jahrzehnten feiern großes Wiedersehen

Wermelskirchen · Handballer des Wermelskirchener Turnvereins aus fünf Jahrzehnten trafen sich zum großen Wiedersehen in der Centrale. Dabei wurde sich an Aufstiege erinnert, aber auch an schwarze Flecken und eine große Gemeinschaft.

29.11.2022, 05:30 Uhr

Die Handballer der WTV-Geschichte trafen sich in der Centrale - wie Bernd Schröder, Günther vom Hoff und Thomas Weinberger (vorne, v.l.). Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski