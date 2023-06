Waldschule Wermelskirchen Das Musical „Tuishi Pamoja“ verzaubert das Publikum

Am Freitag brachten sie und alle ihre Mitstreiter auf der Bühne die Zuschauer zum Lachen, rühtrten sie zu Tränen, zu Szenen-Applaus und zu Standing Ovations. „Wir fanden es unglaublich toll, besonders wie die Kinder aus sich rauskommen“, meinte Zuschauer Patrick. Auch die 20-jährige Joanna war begeistert. Sie hat ein Praktikum an der Schule absolviert und wurde von den Kindern eingeladen. Sie saß zusammen mit der 25-jährigen Alicia im Publikum, die in der offenen Ganztagsschule nebenan arbeitet. „Wir sind in der Mittagspause immer vorbei geschlichen, um die Proben nicht zu stören.“ Ihr habe der Auftritt ebenfalls sehr gut gefallen und sie an ihre eigene Schulzeit erinnert, wo das Musical damals auch aufgeführt wurde.