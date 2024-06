Weltmarktführer aus Wermelskirchen „Wir kümmern uns um die perfekte Ernte“

Der Knoter sei das Herzstück von Pressen. „Innovativ und gleichzeitig traditionell“, sagt Andreas Acimas. Der Werkleiter der Schumacher Bergische Werke GmbH in Wermelskirchen kümmert sich zudem um Forschung und Entwicklung. Und er steht auch für Unternehmenstreue. „Mein Großvater und mein Vater waren bereits bei Schumacher beschäftigt“, sagt Acimas. Wenn man so will, die dritte Mitarbeiter-Generation: „Wir sorgen mit unseren Produkten für das Strohmanagement, also schneiden und binden.“