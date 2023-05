Wermelskirchen/Burscheid Musikschulen geben mit 30 polnischen Gäste ein Konzert am 11. Juni

Die Ankunft der Gäste aus Polen wird für Donnerstag, 8. Juni, gegen 14 Uhr erwartet – ein Mittagsessen gibt es im Bürgerzentrum, am Nachmittag stehen dann die Proben an, gegen 18 Uhr sollten die Gastschüler abgeholt werden. Am Freitag musizieren die Jugendlichen den ganzen Tag zusammen – ab 18 Uhr sind wieder die Gastfamilien gefragt. Am Samstag lädt die Musikschule die Jugendlichen bis etwa 18.30 Uhr zum Ausflug in den Klettergarten und zum Picknick mit anschließenden Proben ein. Sonntag steht nach einer letzten Probe dann die Fahrt Richtung Eipringhausen und zum Jugendfestival auf dem Programm. Danach verabschieden sich die Gäste und machen sich auf ihre lange Rückfahrt.