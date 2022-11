Fördermittel-Management in Wermelskirchen Marner rechnet vor – Engstfeld bringt der Stadt mehr als eine Million Euro

Auch wenn er am Ende des Jahres die Stadt Wermelskirchen in Richtung Kerpen verlässt und Fördermittel-Managerin Lisa Engstfeld erst Mitte Januar aus der Elternzeit an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt, wollte sich der Technische Beigeordnete Thomas Marner diese Bilanz nicht nehmen lassen: Die Fördermittel-Managerin holte das 8,2-fache ihrer Kosten inklusive Lohnnebenkosten für die Stadt Wermelskirchen wieder herein. Das betonte Thomas Marner auf der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr. Demnach aquirierte Lisa Engstfeld in den 18 Monaten ihres Wirkens vor dem Eintritt in die Elternzeit über eine Million Euro an Fördermitteln.