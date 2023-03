Maren Gottschalk in Wermelskirchen Lebendige Lesung aus der Lebensgeschichte von Margarete Steiff

Der Anfahrtsweg ist gar nicht weit, und doch hat es mehrere Jahre gedauert, bis die Wermelskirchener Buchhändlerin Gabriele van Wahden die Leverkusener Journalistin, Historikerin und Schriftstellerin Maren Gottschalk zur Lesung in die Stadt holen konnte. „Irgendwie hat es nie geklappt“, sagte Gabriele van Wahden am Dienstagabend im großen Saal der katholischen öffentlichen Bücherei an der Kölner Straße.