Wermelskirchen Blues-rockend in den Mai gefeiert

Es war durchaus etwas eng auf der Bühne, aber egal, das war es davor auch. Und die Musiker um Dirk „Elwood“ Zepuntke und Oliver „Jake“ Glosch hatten jede Menge Spaß, der sich auch ganz unmittelbar aufs Publikum übertrug. Den Rest, der noch nötig war, um das Haus Eifgen zum Kochen zu bringen, lieferten die grandiosen Songs, bei deren Aufzählung alleine schon deutlich wurde, was hier für eine phantastisch-bluesrockende Tanz-in-den-Mai-Party gefeiert wurde: „Everybody Needs Somebody To Love“, „Hard To Handle“, das vor allem durch die Black Crowes bekannt wurde, „Soul Man“, „Think“, „Gimme Some Lovin‘“, „Sweet Home Chicago“, „634-5789“, „Flip, Flop and Fly“ oder die Ballade „Guilty“ von Randy Newman - und die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.