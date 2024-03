Vereinsleben in Wermelskirchen Badmintonabteilung des Ski-Clubs lädt zum Familienturnier ein

In den vergangenen Jahren spielten 30 bis 40 Teams, also rund 100 Teilnehmer mit. „Das ist für uns eine große Sache, auf die wir uns sehr freuen“, sagt der Sportwart. Es gebe wenige Gelegenheiten in der Region, um mal mit der Familie auf dem Platz zu stehen. Deswegen werde die Einladung meistens gerne angenommen. Wer mit drei Spielern zum Turnier kommt, kann pro Spiel die Partner tauschen. Aber auch hier gilt: Es muss immer ein Spieler unter 19 Jahren auf dem Feld stehen.