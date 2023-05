Wermelskirchen Kulturinitiative wählt neuen Vorstand – Dierks plant Rückzug

Eigentlich sollte die jährliche Hauptversammlung der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) als Betreiberverein des Hauses Eifgen bereits am 5. Mai tagen. Da aber am Dienstag, 30. Mai, ab 18 Uhr die Generalversammlung der Haus Eifgen-Genossenschaft als Besitzerin der Traditionshauses im Eifgental terminiert ist, trifft sich im Anschluss ab 19 Uhr die Hauptversammlung, weil viele Genossenschaftsmitglieder auch Vereinsmitglieder sind. Das kündigt der Kult-in-Wk-Vorsitzende Michael Dierks an.