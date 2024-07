Feuer in Wermelskirchen Stadtbücherei nach Brand in Kattwinkelscher Fabrik ist leergeräumt

Die Feuerwehr hat alles getan, um zu retten, was zu retten war. Die Mehrheit der Einsatzkräfte war nur damit beschäftigt, am frühen Samstagmorgen den Dachstuhlbrand an der Kattwinkelschen Fabrik unter Kontrolle zu bringen. Ein anderer Teil versuchte indes, den Schaden in der Bücherei im Rahmen zu halten. „Wir hatten das Personal und ein paar Minuten Luft, um einen Großteil ins Trockene zu bringen“, sagte Einsatzleiter Ingo Muelller nach dem mehr als neunstündigen Einsatz.