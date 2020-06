Kommunalwahl 2020 : Die Parteien rüsten digital auf

Wermelskirchen Fotos, Videos und Podcast: Der Wahlkampf wird sich in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verändern. Auf den persönlichen Kontakt allerdings will keine Partei verzichten. Die Ideen dazu fallen völlig unterschiedlich aus.

Währenddessen hat man bei der FDP den Eindruck, „dass die Bürger in dieser Situation von einem offensiven Wahlkampf genervt wären“, sagt Patrick Engels. Deshalb sei es wichtig, alle nötigen Infos anzubieten, ohne sich aufzudrängen. „Wir konzentrieren uns auf Social Media“, sagt Engels. „Keine lange Prosa“, so der FDP-Vorsitzende, der kleine Videos für die nächsten Wochen plant.

Andreas Müßener von der Gruppe „Zukunft Wermelskirchen“ verweist auf die Facebookgruppe, in der bereits politische Themen diskutiert werden. „Da reden 1000 Bürger mit“, sagt Müßener, „dort wollen wir auch im Wahlkampf mit den Menschen im Gespräch bleiben.“ Mike Galow (Die Linke) erinnert an bestehende Social Media-Angebote. Und auch Karl Springer von der AfD weiß um die Wirkung des digitalen Wahlkampfs: Videoblogs seien denkbar.

Für die Parteivorsitzenden sind die digitalen Möglichkeiten mit einem „Aber“ verbunden. „Es darf nicht nur um digitale Begegnungen gehen“, sagt Leßenich. Karl Springer geht noch weiter: Er glaubt, dass die Menschen es langsam „über hätten, mit digitalen Angeboten überschüttet zu werden“.Alle Parteien wollen auch anders Präsenz zeigen. „Mit Plakaten halten wir uns aber zurück“, sagt Engels. Den Bürgern stehe der Sinn nicht nach einer Plakatschlacht. „Und nachhaltig ist das auch nicht“, sagt Engels. Auch die AfD will weitestgehend auf Plakate verzichten: „Das macht keinen Sinn“, sagt Springer, „letztes Mal wurden viele unserer Plakate runtergerissen.“ Derweil planen CDU und WNK UWG Plakate ein. „Wir verzichten erstmal auf Slogans und Köpfe“, sagt Leßenich. Auch Müßener will plakatieren: 300 Plakate sollen für „Zukunft Wermelskirchen“ werben.

Inhalte wollen alle Parteien auch persönlich unters Volk bringen: „Wir werden Infostände vor dem Rathaus haben, eine Zeitung mit unseren Kandidaten produzieren und im gebührenden Abstand mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagt Petra Weber. Die Kandidaten verteilen Flyer in den Wahlbezirken, „suchen das Gespräch über den Gartenzaun“, sagt die SPD-Vorsitzende. Jörg Hucklenbroich, Sprecher der Grünen, will zur Fledermausexkursion ins Eifgen einladen. Die Grünen verschicken Erstwählerbriefe und verteilen Infohefte an Ständen vor dem Rathaus. Auch die FDP wolle auf Infostände nicht verzichten – „um auch andere Zielgruppen zu erreichen“, sagt Engels. Die Gruppe „Zukunft Wermelskirchen“ hat 20.000 Wahlprogramme drucken lassen, um sie in Briefkästen der Stadt einzuwerfen.

Karl Springer spricht von „Klavier spielen und tanzen“: Die AfD habe ein Überraschungspaket geplant. So viel wolle er verraten: Wie der Eismann werde die Partei losziehen und sich den Fragen der Bürger stellen. „Wir warten noch die weitere Corona-Entwicklung ab“, sagt Mike Galow. Die CDU kündigt Haustürbesuche der Kandidaten an. „Wir werden herausfinden müssen, ob die Bürger dafür offen sind“, sagt Leßenich, „wir wollen auf jeden Fall in den Wahlkreisen unterwegs sein.“ Auch Stände am Rathaus seien geplant. Die sieht auch das WNK UWG-Team vor. „Allerdings ohne Materialschlacht“, betont Kind, „und weil wir keine Drückerkolonne sind, verzichten wir bewusst auf unangekündigte Hausbesuche.“ Auch das Bürgerforum setzt auf angekündigte Besuche: Man wolle Termine mit Gesprächspartnern vereinbaren, sich anbieten, statt anzubiedern, sagt Platt. Das gleiche Motto gelte für Aktionen in der Stadt – ohne Stand, immer in Bewegung.