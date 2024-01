Leseförderung in Wermelskirchen Marie-Louise Lichtenberg schenkt dem Leseclub neuen Lesestoff

Auch an der Sekundarschule hatte sich die Lehrerin noch für die Leseförderung eingesetzt. „Jetzt bin ich selbst im Ruhestand“, erzählte Birgit Redicker. Weil ihr die Möglichkeiten eines Leseclubs aber so sehr am Herzen liegen würden, habe sie sich auch in der neuen Wermelskirchener Gesamtschule bereit erklärt, das Projekt anzustoßen.