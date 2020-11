Ehrenamtlicher Einsatz in Wermelskirchen : SSV-Kicker stellen in Dhünn Weihnachtsbäume auf

SSV-Kicker stellen in Dhünn Weihnachtsbäume auf

Ehrenamtlicher Einsatz in Wermelskirchen

Dhünn Die 20 Tannen schmücken nun die Hauptstraße im Ortskern. Dazu gesellt sich adventlicher Schmuck der Anwohner. Die Ehrenamtlichen machen’s gern – ihnen fehlte nur die traditionelle Einkehr bei Amir.

Der Natur-Weihnachtsbaum vor der Kirche im Dorf ist bereits mit Lichtern versehen. Und auch die Hauptstraße durch den Ortskern in Dhünn zeigt sich jetzt von ihrer weihnachtlichen Seite: Kicker des SSV Dhünn stellten Weihnachtsbäume an neuralgischen Stellen am Straßenrand auf und schmückten diese mit Schleifen.