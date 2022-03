Das Land will beitragspflichtige Anlieger entlasten : Keine Straßenausbaubeiträge mehr

Wermelskirchen Die Stadt wird weiterhin ihren Anteil leisten müssen. Entlastung soll es für Anlieger geben. Für die Kämmerei entfällt die komplizierte Abrechnung mit den Beitragspflichtigen.

Da werden nicht nur Anwohner von maroden Straßen in der vergangenen Woche vor Freude einen Luftsprung gemacht haben, sondern auch die Mitarbeiter in der Kämmerei: Die schwarz-gelbe Landesregierung hat kurz vor der Landtagswahl die Initiative ergriffen mit dem Ziel, dass die Straßenausbaubeiträge künftig vom Land übernommen werden sollen.

Während der CDU-Stadtverband nun die Koalition in Düsseldorf lobt, reklamierte der Landesverband „Mehr Demokratie“ den Erfolg für sich. „Damit wäre die 2019 eingereichte Volksinitiative zur Abschaffung dere Straßenbaubeiträge doch noch an ihrem Ziel angekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Fast 450.000 Unterschriften waren eingereicht worden. „Es lohnt sich einen langen Atem zu haben“, so Achim Wölfel, Leiter des NRW-Landesbüros.