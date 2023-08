Vereine in Wermelskirchen WTV-Handballer feiern Saisoneröffnung mit allen Teams

Im Anschluss stand dann endlich der Handball im Vordergrund. Die E-Jugend spielte gegen die F-Jugend, vier C- und D-Jugendteams ermittelten in einem Miniturnier einen Sieger. Abschließend trafen sechs Mannschaften, bestehend aus B-Jugend, den beiden Frauenmannschaften sowie den drei Herrenteams in Turnierform aufeinander. Hierbei waren die Ergebnisse nicht entscheidend, sondern der Spaß am Spiel und die Bewegung standen im Vordergrund. Und an den strahlenden und glücklichen Gesichtern bei Jung und Alt war schnell zu erkennen, dass alle Freude an dieser rundum gelungenen Veranstaltung hatten. Daher steht einer Wiederholung im kommenden Jahr nichts mehr im Wege.