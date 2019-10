Kooperation zwischen Wermelskirchen und Forst : Bleek: Partnerschaft mit Forst ist eingeschlafen

Wermelskirchen Wenn man mit dem Bürgermeister von Wermelskirchen über die Städtepartnerschaft mit Forst spricht, zögert er nicht lange mit seiner Einschätzung. „Die Städtepartnerschaft ist aus meiner Sicht eingeschlafen“, sagt Rainer Bleek.

Es gebe schon seit dem Amtsantritt von Forsts Bürgermeisterin Sabine Taubenek im Jahr 2018 eine Einladung an sie, die Stadt zu besuchen. Bislang hat Taubenek dafür keine Zeit gefunden, die Antwort auf die Einladung steht noch aus. Bleek will der Bürgermeisterin da keinen Vorwurf machen, das betont er ausdrücklich. Er weiß um die Schwierigkeiten in Forst, kennt die außergewöhnliche politische Situation und die gesellschaftlichen Umbrüche in der Brandenburger Stadt.