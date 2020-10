Geselligkeit in Wermelskirchen : Runder Geburtstag im Rummikub-Club

Neuenhaus Groß war die Freude beim Wiedersehen: Seit März hatten sich die Aktiven des Rummikub-Clubs nicht gesehen. Und dann feierten gleich noch Geburtstag: Der Club wurde vor zehn Jahren von Lieselotte Eisenbach gegründet.

Doppelten Grund zur Freude hatten die Spieler des Rummikub-Clubs am Dienstagnachmittag: Sie feierten den zehnten Geburtstag ihrer Spielgemeinschaft und freuten sich gleichzeitig über ihr Wiedersehen. Seit März können die Spieler sich wegen der Corona-Pandemie nicht mehr treffen – ihren Geburtstag wollten sie aber nicht ausfallen lassen. Also feierten sie im kleineren Kreis mit ausreichend Abstand im Stephanus-Gemeindezentrum in Neuenhaus – ohne Spiel, aber mit Geburtstagskuchen. Lieselotte Eisenbach, die den Club vor zehn Jahren ins Leben gerufen hatte, erinnerte an Anfänge und Erfolge – gewohnt heiter und patent.