Wermelskirchenerin im Kampf gegen Krebs So wurde ihr Leben auf den Kopf gestellt

Es ist eigentlich ein gemütlicher Tag. Ein Samstag. Kurz vor Weihnachten. Steffie Simon und ihr Mann wollen eigentlich ihren Hochzeitstag feiern. Tochter Joleen, damals gerade vier Jahre, freut sich auf den Tag mit Mama und Papa. „Als ich aus der Dusche stieg, sagte mein Mann: Was hast du denn da für eine Beule?“, erinnert sich Steffie Simon. Zum ersten Mal entdeckt sie in diesem Moment die Schwellung an ihrer Brust. „Es war für mich undenkbar, dass es Krebs sein könnte“, sagt sie.