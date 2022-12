Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks Wermelskirchenerin Ronja Siebel ist PLW-Landessiegerin

PLW – diese Abkürzung steht für „Profis leisten was“. Und dahinter wiederum verbirgt sich der jährliche Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks, den der Zentralverband des Deutschen Handwerks schon seit über 70 Jahren in 130 handwerklichen Gewerken ausrichtet. Das Prinzip hier ist, dass die Handwerkerinnen und Handwerker sich in ihren unterschiedlichen Gewerken zunächst auf Kammerebene, dann auf Landesebene und schließlich auf Bundesebene miteinander messen. Die Schlussfeier findet in diesem Jahr am Freitag, 9. Dezember, in Augsburg statt. Dann werden alle Bundessieger ausgezeichnet. Ronja Siebel aus Wermelskirchen hat ihre Ausbildung als Raumausstatterin bei Dekoration Hatschenberg in Bochum im Mai erfolgreich abgeschlossen. In der Folge ihrer Gesellenprüfung sei sie von der zuständigen Handwerkskammer in Dortmund angeschrieben worden, ob sie bei PLW mitmachen wollte.