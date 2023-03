Politik in Wermelskirchen Christel Reetz legt gesundheitsbedingt Ämter nieder

Christel Reetz war gemeinsam mit ihrem 2019 verstorbenen Ehemann Ralf Reetz als Mitglied der SPD-Fraktion seit den 1970er Jahren eine in der Kommunalpolitik der Stadt allseits geachtete und in der Bevölkerung bekannte und beliebte Politikerin. Sie gehörte jahrzehntelang dem Rat der Stadt an, war viele Jahre stellvertretende Bürgermeisterin, Vorsitzende des Sozialausschusses und für die kulturellen Belange der Stadt unter anderem im Kulturausschuss, in Gremien des Krankenhauses und der Bürgerstiftung der Stadtsparkasse aktiv.