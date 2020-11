Parken in Wermelskirchen : Ärger wegen Knöllchen vom Ordnungsamt

Anne vom Stein kassierte ein Knöllchen, weil in ihrem Leihwagen die Parkscheibe fehlte und sie kurz in einem Laden war. „Muss das sein in einer Kleinstadt mit Herz?“, fragt sie. Foto: Kathrin Kellermann Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Parkplatzsituation in der Innenstadt erhitzt die Gemüter. Vor allem die Frage: Wie geht’s künftig weiter, wenn die Bauarbeiten auf dem Loches-Platz beginnen und dieser als Parkplatz nicht mehr zur Verfügung steht?

Was war geschehen? An einem der letzten heißen Tage im September war sie mit ihren beiden Enkeln Jan (7) und Juri (4) in der Telegrafenstraße, um in einem der Läden eine Bestellung abzuholen. Das Problem war nur: „Wir hatten an dem Tag einen Leihwagen und ich war so glücklich, dass direkt vor dem Laden ein Parkplatz frei geworden ist“, erzählt Anne vom Stein. „Allerdings gab es keine Parkscheibe in dem Wagen.“

Die Fenster im Wagen habe sie extra etwas geöffnet und den wartenden Enkeln gesagt, dass sie Bescheid geben mögen, dass die Oma ganz schnell wieder da sei. Doch das half nicht. „Als ich keine fünf Minuten später wieder am Auto war, hatte ich schon ein Ticket.“ Die beiden Damen vom Ordnungsamt habe sie auch noch gesehen und angesprochen. „Aber denen war egal, dass ich da nur kurz gestanden habe und keine Parkscheibe zur Hand hatte.“ Auch ein anschließendes Telefonat mit Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann habe zu keinem positiven Ausgang geführt. „Der war sehr unhöflich und arrogant“, bescheinigt sie ihm. „Das war nicht nett, so zu reagieren.“ Das Knöllchen hat Anne vom Stein längst bezahlt, aber die Parkplatzsituation in der Telegrafenstraße ärgert sie dennoch. „Wenn man einen der Plätze ergattern kann, die direkt an den Läden sind, muss man lange rangieren und dabei kommt der eine oder andere Autofahrer auch auf den Fußgängerweg. Das muss doch nicht sein.“ Sorgen macht sie sich bereits, wenn die Bauarbeiten auf dem Loches-Platz beginnen: „Wir sind da heute vorbeigefahren, und der Parkplatz ist voll“, erzählt sie. „Wo parken denn dann die ganzen Leute, die da jetzt jeden Tag stehen, sobald dort gebaut wird? Das wird ja ein Chaos in der Stadt.“ Auf diese Frage hat Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann zwar keine Antwort, aber auf Nachfrage dieser Redaktion auf die Knöllchenfrage in der Telegrafenstraße: „Die Parkplätze können gebührenfrei genutzt werden. Und das ist wirklich Luxus, wenn man sich die Gebühren in anderen Städten anguckt“, sagt Feldmann. „Es gibt da aber eine Parkscheiben-Pflicht. Wobei wir im Notfall sogar einen Zettel akzeptieren, auf dem die Ankunftszeit notiert ist. Da sind wir schon wirklich sehr großzügig.“ Arrogant sei er am Telefon mit Anne vom Stein nicht gewesen, sagt er. „Wir bekommen hier viele Anrufe und ich nenne dann lediglich die Fakten. Und auch, dass uns ein Zettel gereicht hätte. Keine Info heißt Knöllchen.“