Wermelskirchener bei der Frankfurter Buchmesse Wie Bücher das Leben eines Autisten und Hauptschülers veränderten

Alexander Schuster erinnert sich genau an jenen Moment, in dem er die Bühne der größten Einzelveranstaltung der Frankfurter Buchmesse betrat. „Ich war wie in einem Tunnel“, erzählt der heute 31-Jährige. Vor ihm saßen 1500 Zuschauer, die gespannt auf die Kür des besten Kinder- und Jugendbuches warteten.