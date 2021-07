Nach der Starkregen-Katastrophe : Wermelskirchener zeigen viel Solidarität

Info

Dabringhausen Das Freibad in Dabringhausen drohte, im Schlamm zu versinken. Dann kamen 550 Helfer und packten mit an. Das Freibad ist mit einem blauen Auge davongekommen. Andere hat es schwerer getroffen. Wer dem Freibad neben der ehrenamtlichen Arbeit auch mit einer Spende helfen möchte, kann dies gern auf folgenden Wegen machen: via PayPal an spende@freibad-dabringhausen.de; per Überweisung an Förderverein Freibad Dabringhausen IBAN: DE 90 3405 1570 0000 1012 12.

Betrugsdelikte Die Polizei auch des Rheinisch-Bergischen Kreises warnt vor Betrugsdelikten im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe und ruft zu erhöhter Vorsicht auch. Denn: Betrüger machen sich die Hilflosigkeit der Betroffenen zu nutze. Aktuell ermitteln Beamte aus Bonn in drei Fällen, in denen Geschädigte Bautrockner in sogenannten „Fake-Shops“ bestellt haben. Die Ware musste vorher bezahlt werden, die Firmen waren aber nicht telefonisch erreichbar. „Hinter den Online-Shops können sich Betrüger verbergen, die mit diesen Fake-Shops Einkäufer abzocken“, warnt die Polizei.