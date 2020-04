In Wermelskirchen : „Wider Rechts“-Aktionswoche verschoben

Wermelskirchen Das Programm steht: Für die Zeit vom 4. bis 10. Mai war die Veranstaltungsreihe für Vielfalt und Toleranz geplant. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Unter der themengebenden Frage-Stellung „Wer ist das Volk?“ haben die Aktiven ein „Wider Rechts“-Programm entwickelt, das so viele Aktionen und Beteiligte wie noch bei keiner bisherigen „Wider Rechts“-Woche auf den Plan holt. „Bei ‚Wider Rechts‘ wollen wir nicht nur trennende, sondern vor allem verbindende Aspekte im täglichen Umgang miteinander beachten. Dabei wenden wir uns vor allem an junge Menschen“, unterstreichen die „Wider Rechts“-Aktiven. Und weiter: „Bis weit hinein in bürgerliche Kreise wird auch unter Verwendung von Begriffen wie Volk oder Nation ein gesellschaftliches Klima geschaffen, in dem soziale Ungleichheit, Intoleranz, Ausgrenzung und Menschenverachtung selbstverständlich zu werden drohen. Ein Klima, das Gewalt und tödlichen Anschlägen den Boden bereitet. Für uns ist das nicht hinnehmbar.“ Das diesjährige „Wider Rechts“-Programm umfasst Ausstellungen, Lesungen, Workshops, Poetry-Slam und Live-Musik. Unter dem Titel wird „Rechtsaußen – Mittendrin“ wird eine Ausstellung im Bürgerzentrum stehen. Mit dem Thema „Fake News“ und der Frage, ob soziale Internet-Netzwerke grundsätzlich als seriöse Nachrichtenquellen zu betrachten sind, beschäftigen sich die beiden Autoren Armin Himmelrath und Julia Egbers in Workshops an Schulen. An Kindergarten-Gruppen richten sich Termine rund um den Kinderbuch-Klassiker „Alle nannten ihn Tomate“- Frage-Stellung hierbei: Welche Wahrnehmung habe ich von anderen Menschen?