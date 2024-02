Wermelskirchener vor Gericht Angeklagter zeigte sich reumütig und zerknirscht

Es gibt Angeklagte, die sich alles andere als einsichtig zeigen. Meistens jedoch überwiegt die Ehrfurcht vor der Institution Gericht. Wie nun auch bei einem 34-jährigen Mann aus Wermelskirchen, der wegen dreier Fahrten ohne Führerschein sowie einer Nötigung im Straßenverkehr angeklagt war. „Ich bin selber baff. Das ist nicht richtig von mir gewesen und war sehr dumm“, sagte er, nachdem die Staatsanwältin die Anklagepunkte vorgelesen hatte. Er könne sich kaum daran erinnern, wie er weiter sagte. „Da war mal was, aber genau weiß ich es nicht mehr.“ Er habe selbst keinen Führerschein mehr und auch kein Auto. Der Wagen, mit dem er der Polizei aufgefallen war, sei ein Auto aus dem Unternehmen seines Bruders gewesen, in dem er gearbeitet hatte. Der Angeklagte, der immer wieder mit den Tränen zu kämpfen hatte, berichtete weiter davon, dass er in der angeklagten Zeit – zwischen 28. Dezember 2021 und 11. Juni 2022 – und mit Abstrichen noch bis heute eine sehr schwere Zeit durchgemacht habe. „Ich habe meinen Führerschein ein paar Tage vor der ersten angeklagten Fahrt verloren. Auch meine Beziehung ist nach zehn Jahren in die Brüche gegangen, ich habe zu viel getrunken und habe damals eine Menge Mist gebaut, unter der auch die Beziehung – beruflich wie privat – zu meinem Bruder gelitten“, sagte er. „Mir ist das alles mega unangenehm. Aber ich bin selbst daran schuld.“ Letzteres wiederholte er gleich mehrfach und ergänzte auch, dass er daraus nur für die Zukunft lernen könne. Den Führerschein habe er wegen Alkohol am Steuer verloren. Die Richterin äußerte ihr Verständnis für die Situation des Angeklagten. „Ich verstehe, dass Ihnen das alles sehr unangenehm ist. Aber lassen Sie sich versichert sein, dass Sie nicht der erste sind, dem so etwas passiert.“ Sie ergänzte noch: „Ich werte Ihre Aussagen als vollumfängliches Geständnis.“ Das bestätigte der Angeklagte. Und zeichnete in der Folge noch einmal das Bild eines vollkommen aus den Fugen geratenen Lebens. „Ich bin seit November 2023 zum ersten Mal in meinem Leben arbeitslos, muss zur MPU, um meinen Führerschein wieder zu bekommen, habe meine Freunde verloren, die Beziehung zu meinem Bruder ist sehr schlecht, ich weiß gerade nicht wirklich, wie es weitergehen soll“, sagte er.“