Nachruf : Wermelskirchener trauern um den Büchernarr

Wermelskirchen/Bokel Er nannte sich selbst „Büchernarr“, er galt aber auch als „Zeitungsmillionär“ und emsiger Ehrenamtler: Nun nehmen Familie, Freunde und Weggefährten Abschied von einem in vielen Bereichen aktiven Menschen: Hans-Otto Lentz ist im Alter von 59 Jahren gestorben.

Später arbeitete er 26 Jahre als Zerspannungsmechaniker. Aber er trat nebenberuflich in die Fußstapfen seiner Vorfahren: 35 Jahre lang hat er vor Dienstbeginn die Bergische Morgenpost an die Abonnenten verteilt wie auch schon seine Großmutter und Mutter. Anderthalb Millionen Zeitungsexemplare hat er pünktlich und zuverlässig ausgetragen. Die Arbeit hat er nach eigenen Angaben immer gerne gemacht, große Strecken legte er zu Fuß zurück, so blieb er immer fit, bis er erkrankte und den Nebenjob an den Nagel hängen musste.

In Wermelskirchen führte er das 2004 gegründete Antiquariat „Büchernarr“ – zuerst in einem 150 Jahre altem Fachwerkhaus gegenüber der Evangelischen Stadtkirche am Markt, dann am Weihnachtsbaum und Tal der Wustbach in Wermelskirchen, bis er den Laden hier aufgab. Zuvor hatte er den Verlag „Wustbachtaler Verlag“ gegründet. Im Dezember 2013 heiratete er seine Lebenspartnerin, die in Bremerhaven wohnte, verlegte seinen Lebensmittelpunkt in den Norden und eröffnete 2014 das Antiquariat „Der Büchernarr“ in Beverstedt-Bokel.