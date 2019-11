Päckchen werden am 11. Dezember entgegen genommen : Tafel: Mit Lebensmittelspenden eine Freude bereiten

Päckchen werden am 11. Dezember entgegen genommen

Wermelskirchen Anderen zu Weihnachten eine Freude zu bereiten, gehört zum Fest einfach dazu. In vielen Familien werden sich wieder die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum stapeln. Nach einem üppigen Festmahl werden sie mit einer Mischung aus Spannung und Neugier ausgepackt.

Aber es gibt in Wermelskirchen auch Menschen, bei denen das knappe Budget nicht einmal für ein schönes Festessen reicht. Daher möchte die Wermelskirchener Tafel auch in diesem Jahr wieder mithelfen, dass diese Menschen ein schönes Weihnachtsfest mit einem leckeren Essen genießen können. Sie ruft zur großen Aktion der Weihnachtspäckchen auf. Bedürftige, große und kleine Familien, Kinder und Erwachsene, sollen ein Geschenk bekommen, ein Päckchen mit Lebensmitteln, aus denen sich ein festliches Weihnachtsessen zaubern lässt.

Bedürftigen „von nebenan“ eine Freude zu bereiten, das geht recht einfach: Die Spender kaufen haltbare Lebensmittel wie Fleisch-, Fisch-, Gemüse-, Obstkonserven, Haltbares im Glas, Süßigkeiten, Gebäck, Zutaten zum Backen oder für ein Dessert, Kaffee, Tee, Säfte und vieles mehr. Wer möchte, kann die Lebensmittel schon so aussuchen, dass sich daraus ein kleines Menü zubereiten lässt. Einige Spender haben in den vergangenen Jahren auch einen Supermarkt-Gutschein, etwa für Frischwaren, beigelegt. Bei allen Lebensmitteln ist wichtig, dass sie gut verpackt und haltbar sind. Wer möchte, kann die Päckchen mit buntem Geschenkpapier oder einer Schleife schmücken.

Die Päckchen sollten offen bleiben, am besten sei, wenn die Spender eine Inhaltsliste beifügen, damit die Mitarbeiter der Tafel die Päckchen für die jeweiligen Adressaten passend verteilen oder bei Bedarf Pakete um Produkte erweitern oder umpacken können. „In diesem Jahr haben wir unter den Empfängern wieder viele Großfamilien mit fünf und mehr Personen, die sich über ein Paket freuen würden“, sagt Tafel-Vorsitzende Brigitte Krips auf Nachfrage dieser Redaktion. Da unter den Bedürftigen auch Muslime sind, sind auch Päckchen ohne Schweinefleisch-Produkte willkommen.

Der Bedarf an solchen Lebensmittelpäckchen ist groß. Im vergangenen Jahr konnten dank der großen Spendenbereitschaft der Wermelskirchener rund 400 Weihnachtspäckchen verteilt werden. Die ersten Gutscheine für die neue Aktion seien bereits an Bedürftige ausgegeben worden, berichtet Brigitte Krips. Auch dieses Jahr rechne sie mit über 300 Paketen.

Annahmetag: Die Tafel nimmt die Päckchen am Mittwoch, 11. Dezember, von 9 bis 16 Uhr, an zwei Stellen entgegen: im Katholischen Pfarrzentrum St. Michael, Kölner Straße 41, und in der Dabringhauser Zweigstelle der Stadtsparkasse, Altenberger Straße 122.