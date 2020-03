Coronavirus-Ticker in Wermelskirchen : „Tafel“ bittet um finanzielle Hilfe

Wermelskirchen Die Initiativen „Gemeinsam sind wir stark“ und die „Nachbarschaftshilfe“ unterstützen den Aufruf der Wermelskirchener Tafel.

Die hatte ihre Anlaufstelle im Container neben der Rettungs- und Feuerwache eingestellt, um das Infektionsrisiko in der Enge der Räume für Kunden und Mitarbeiter zu vermindern. Dennoch vermissen die Betroffenen schmerzlich die Unterstützung der Tafeln in dieser Krisensituation. Deshalb bittet die Tafel um finanzielle Unterstützung. Bei Fragen: Tel. 02196 8824557. Die beiden Initiativen werden in Absprache mit der Tafel Lebensmittel verpacken und diese an die Bedürftigen liefern. „Helft uns helfen", so einer der Initiatoren, Mahmut Egilmez. „Wir möchten hilfsbedürftige Menschen nicht alleine lassen."